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Желающих оформить электронный паспорт россиян стало больше

ВЦИОМ: четверо из десяти россиян уже хотели бы оформить себе электронный паспорт

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Вадим Жернов/РИА «Новости»

Четверо из десяти опрошенных россиян хотели бы оформить себе электронный паспорт. Об этом узнал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным исследователей, доля сторонников нового типа паспорта достигла максимума за весь период наблюдений (42%, то есть +26 пп. к 2020 году). При этом не хотел бы оформлять себе такой паспорт каждый второй респондент (49%).

Опрошенные россияне также перечислили достоинства электронного паспорта: есть все данные и документы в одном месте — 19%; удобнее в использовании, практичнее — 13%; компактность и долговечность — по 10%. Также опрошенные отметили постоянную доступность, ведь удобная карточка всегда при себе (3%).

Основной недостаток, по мнению россиян, — ненадежность и угроза взлома.

Большинство респондентов признали, что в ближайшие 20 лет бумажные документы могут исчезнуть, их полностью заменят цифровые образцы. Так считает 73% опрошенных.

Ранее в России заработал единый банк бесконтактных услуг.

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