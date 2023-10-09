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Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Турции

EMSC: землетрясение магнитудой 4,5 произошло на востоке Турции

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Clodagh Kilcoyne/Reuters

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на востоке Турции 9 октября. Об этом сообщили на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По данным портала, все случилось в 6:28 (совпадает с московским). Эпицентр был в 16 км к юго-западу от города Малатья с населением более 441 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 5 км.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Накануне на территории Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,2. По данным EMSC, эпицентр стихии находился в 42 км к северу-западу от Герата. Пострадали 2440 человек, 2445 человек числятся в списке жертв. Официальный представитель министерства по борьбе со стихийными бедствиями Афганистана Джанан Саик заявил, что Кабул обратился к международному сообществу с просьбой о помощи в ликвидации последствий и помощи пострадавшим после землетрясения в провинции Герат.

Ранее в Японии объявили угрозу цунами высотой до одного метра на отдаленных островах Огасавара и Идзу.

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