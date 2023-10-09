ФСБ завела дело на бывшего игрока в «Что? Где? Когда?» за переход на сторону Украины

Дело о государственной измене «в форме перехода на сторону противника» возбуждено в отношении бывшего адвоката Адвокатской палаты Москвы Ильи Новикова (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщила Федеральная служба безопасности России, передает РИА Новости.

По данным следствия, Новиков после начала специальной военной операции России на Украине добровольно покинул российскую территорию и вступил в ряды сил территориальной обороны Украины. В настоящее время он продолжает принимать участие в деятельности теробороны.

С 2021 года Новиков живет и работает в Киеве. В 2022 году после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине он заявил о вступлении в ряды теробороны Киева.

Адвокат защищал украинскую военнослужащую Надежду Савченко, режиссера Олега Сенцова и экс-президента Украины Петра Порошенко.

25 ноября 2022 года Минюст РФ внес Новикова в список физлиц-иноагентов, а 1 декабря российское МВД объявило его в розыск.

В июне этого года адвокатская палата Москвы лишила статуса адвоката Новикова за недостойное поведение и совершение действий, направленных к подрыву доверия, выразившихся в намеренном и систематическом игнорировании профессионально-этических правил публичного поведения».

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.