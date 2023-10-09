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Россиянам дали советы, которые помогут выбрать грамотного юриста

Адвокат Ким: при выборе юриста важно изучить дела, которые он вел

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Выбор грамотного юриста является сложным и ответственным процессом. О том, как подобрать квалифицированного специалиста, RuNews24 рассказал адвокат Игорь Ким.

Так, прежде всего он советует просмотреть обзоры и отзывы на юридические компании и выбрать среди них те, которые вызывают доверие. Следующим шагом будет подбор услуги по соотношению «цена-качество». После этого стоит обсудить «гарантийные» случаи и условия, при которых они наступают, продолжил эксперт. По его словам, все они должны быть прописаны в договоре.

Помимо этого, важно изучить дела компании или адвоката, с которым собираетесь работать, а также лично встретиться с адвокатом, чтобы составить свое мнение после общения с ним.

«Выбирайте в первую очередь не по цене, а по компетенциям, которые вы увидели в специалистах», — заключил Ким.

Накануне заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что телефонные мошенники обзванивают жителей под видом сотовых операторов. Во время звонка мошенники просят людей продлить истекающий договор на номер телефона, используя при этом технические термины, чтобы ввести жертв в заблуждение. После этого на номер человека приходит СМС с кодом, который необходимо ввести якобы для подтверждения продления.

Ранее адвокат рассказала, можно ли отсудить у супруга долю в тайной недвижимости.

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