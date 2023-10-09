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Названа победительница конкурса «Мисс Россия — 2023»

Новой «Мисс Россия — 2023» стала 22-летняя Маргарита Голубева из Петербурга

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Владимир Астапкович/РИА Новости

«Мисс Россия — 2023» стала 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили РИА Новости.

«Итак, новой «Мисс Россия — 2023» становится Голубева Маргарита», — объявила обладательница титула «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова.

Голубева стала обладательницей титула и приза в один миллион рублей. Благодаря победе она получила возможность отправиться на «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная», финал которого пройдет в Сальвадоре в середине ноября.

«Мисс Россия» — это ежегодный национальный конкурс красоты, отборочные туры которого проходят во всех регионах. К участию в нем допускаются незамужние девушки с российским гражданством от 18 до 23 лет. Рост конкурсанток не должен быть ниже 173 сантиметров.

В начале октября «Мисс Россия — 2018» Юлия Полячихина похвасталась прессом после рождения двоих детей. Она снялась в спортивном костюме после тренировки и опубликовала фото в соцсетях. Она растит детей вместе с бизнесменом Рустамом Тарико. Сыну пары Лео три года, а дочери Розе — два. Знаменитость объясняла, что во время беременностей не публиковала снимки с округлившимся животом, поскольку не хотела делиться сокровенными моментами.

Ранее трех участниц «Мисс Украина — 2023» сняли с конкурса за «связи с Россией».

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