Россиян предупредили о волнах заболеваемости различными инфекциями

Несколько волн заболеваемости различными инфекциями может ждать россиян в нынешнем эпидсезоне. Об этом сообщил ТАСС врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«У нас будет четыре волны роста различных инфекционных процессов», — отметил он.

По словам эксперта, в декабре прогнозируется рост заболеваемости гриппом. Рост начнется к новогодним праздникам, затем произойдет спад. Вторая волна гриппа, по его словам, ожидается ближе к середине — концу февраля.

Одновременно может увеличиться и число заболевших респираторно-синцитиальной, аденовирусной, парагрипозной и метапневмовирусной инфекциями. Главной причиной роста Тимаков счел неблагоприятные погодные условия, когда вирусы из-за влажности будут дольше «висеть в воздухе».

В середине — конце ноября специалист не исключил выявление штамма коронавируса «пирола», как более заразного, чем предыдущие варианты вируса.

8 октября стало известно, что в России прогнозируется тяжелый год по числу заболевших ОРВИ. У жителей РФ снизился иммунитет из-за коронавирусной инфекции, которая поменяла иммунный ответ и частично стерла иммунологическую память.

Ранее вирусолог раскрыл главную причину появления новых штаммов COVID-19.