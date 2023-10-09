Россиянам дали советы, как грамотно обсуждать зарплату на собеседовании

Незнание актуальной рыночной ситуации, слабые навыки самопрезентации и неуверенность в себе мешает получать более выгодные предложения от работодателей. Об этом «Газете.Ru» рассказала HR-консультант курса HR-консультант курса «Английский для IT-специалистов» онлайн-школы Skyeng Полина Нанаева.

Многие соискатели склонны недооценивать свои знания и навыки и, как следствие, заявляют об ожиданиях ниже рыночных. По словам эксперта, чаще всего это происходит с сотрудниками, которые давно работают на одном месте.

«Такие кандидаты не могут объективно оценить текущую ситуацию на рынке труда, так как давно не сталкивались с ней. Поэтому первый шаг перед любым собеседованием — провести небольшое исследование по вакансиям. Выяснив, сколько получают сотрудники на аналогичных должностях и какие требования к ним предъявляются, можно собрать предварительную оценку своей будущей заработной платы. Не стоит пренебрегать помощью карьерных консультантов, которые хорошо знают рынок и могут дать экспертную оценку конкретно ваших возможностей», — прокомментировала Нанаева.

Консультант порекомендовала еще до решения о смене работы попробовать проходить собеседования просто ради тренировки даже в те компании, в которые изначально не целились. Это избавит от страха негативного исхода собеседования.

«После пары неудачных собеседований кандидаты склонны снижать свои зарплатные ожидания. Такой подход ставит кандидата в «ловушку скромности», из-за которой он начинает бояться, что не найдет работу с такими же или более высокими условиями оплаты труда. Попав в такую ловушку, кандидат убеждает себя, что его навыков и достижений недостаточно. Но если вы уже на собеседовании, компания оценила ваши компетенции как подходящие», — отметил HR-консультант.

Прохождение собеседований — навык, который нужно нарабатывать. Поэтому, если вы выходите на рынок труда после длительного перерыва или продолжительной работы в одной компании, лучше для первых интервью выбирать компании, которые не являются приоритетными для вас. Это позволит «прокачать» свои навыки.

«Страх ошибиться или сказать что-то не так заставляет кандидатов зажиматься и проявлять себя хуже, чем они могли бы. Неуверенный в себе кандидат создает впечатление отсутствия опыта. Хотя на деле все может оказаться иначе. Если на собеседовании сказали, не подумав, не бойтесь сделать паузу и признать ошибку. Такая осознанность может даже впечатлить собеседника, а вам — дать время собраться с мыслями и начать сначала», — резюмировала она.

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