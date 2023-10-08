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Найдены тела 260 погибших на музыкальном фестивале на юге Израиля

JP: найдены тела 260 убитых на музыкальном фестивале в кибуце на юге Израиля

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Ammar Awad/Reuters

Волонтеры службы неотложной медицинской помощи ZAKA нашли тела 260 убитых на фестивале электронной музыки в кибуце Реим на юге Израиля. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Отмечается, что итоговое число убитых на фестивале может быть больше.

До этого сообщалось, что организатора фестиваля, 22-летнюю Шани Лук, опознала по татуировке на ноге ее мать, гражданка Германии Рикарда Лук. Видео с девушкой попало в социальные сети. На нем полуголую девушку с переломанными ногами и раной на голове везут на машине с открытым верхом палестинские боевики с криками «Аллах Акбар».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.

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