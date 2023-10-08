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Увеличилось число погибших при израильских ударах по сектору Газа

Минздрав: число погибших при израильских ударах по Газе увеличилось до 413

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Mohammed Salem/Reuters

Число погибших в результате ударов Вооруженных сил Израиля по сектору Газа выросло до 413, передает РИА Новости, ссылаясь на Министерство здравоохранения анклава.

«Информационный центр Министерства здравоохранения зафиксировал гибель 413 человек, среди них 78 детей и 41 женщин», — сказано в заявлении ведомства.

По информации Минздрава, ранения получили 2,3 тыс. человек, в том числе 213 детей и 140 женщин.

До этого в Армии обороны Израиля сообщили о 57 погибших военных в ходе столкновений с ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

По словам Нетаньяху, военная операция Израиля против ХАМАС будет тяжелой и продолжительной.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

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Война в Израиле
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