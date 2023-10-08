Десятки тысяч палестинцев покинули свои дома в секторе Газа

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) сообщило, что 73 тыс. палестинцев покинули сектор Газа после начала войны ХАМАС с Израилем. Об этом сообщает Al Arabiya.

Отмечается, что беженцы остаются на территории сектора Газа, но укрываются на территории помещений БАПОР в школах.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.