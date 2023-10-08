Мошенники под видом главы мэрии выманили у сотрудницы администрации 4,5 млн рублей

Сотрудница мэрии подмосковного Реутова отдала мошенникам 4,5 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Мошенники обратились к 60-летней работнице администрации с аккаунте в Telegram с использованием данным мэра города Станислава Каторова. От лица чиновника преступники обратились к женщине с информацией о том, что в администрации произошла утечка данных, и на женщину уже успели оформить несколько кредитов. Избавиться от них, по словам мошенников, женщине должен был помочь «сотрудник Центробанка».

Далее доверчивую сотрудницу перевели на другого злоумышленника, который объяснил, что ей надо взять несколько кредитов и перевести деньги на «безопасные счета», чтобы они не достались преступникам. Женщина точно выполнила указания мошенников. Совершив переводы, она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».

Ранее в Петербурге пенсионерка лишилась 5 млн рублей, поверив мошенникам.