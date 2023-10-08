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Франция отправит новый конвой с гуманитарной помощью для Донбасса

Второй конвой с гуманитарной помощью от Евросоюза отправляется в Донбасс

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Таисия Воронцова/РИА Новости

Глава ассоциации SOS Donbass Анна Новикова заявила ТАСС, что второй конвой с гуманитарной помощью, собранной европейскими волонтерами, отправляется из Франции в Донбасс.

По ее словам, собрана помощь из восьми европейских стран. Груз включает около 30 инвалидных кресел, 170 ходунков, 5 больничных коек, 1 тонну корма для животных, медикаменты и другое.

Ранее сообщалось, что с февраля 2022 года центр «Наследие» в рамках специально созданной благотворительной программы «Наследие Донбасса» направил более 130 тонн питьевой продукции, продуктовых наборов, медикаментов, теплой верхней одежды и обуви, газовых баллонов, тепловизоров, одеял, а также 13 квадрокоптеров, смартфонов и обвесов к ним в зону действия СВО. Об этом сообщает пресс-служба некоммерческой организации.

По словам представителей центра «Наследие» — социально ориентированной организации, созданной с целью сохранения, изучения и популяризации культурного, исторического, духовного наследия России — благотворительная программа была создана для оказания помощи мирным жителям и военнослужащим Донбасса.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.

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