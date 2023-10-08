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В Турции посетовали на туристический сезон в 2023 году

Отельер Талайхан признал неудачным туристический сезон в Турции

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Kaan Soyturk/Reuters

Вице-президент группы отелей Accor и гендиректор отеля Swissotel Bosphorus в Стамбуле Угур Талайхан заявил, что нынешний туристический сезон в Турции нельзя признать удачным. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что жилье в Стамбуле стали бронировать реже из-за высоких цен в связи с инфляцией в стране, последствия прошедших и опасения из-за будущих землетрясений, а также период выборов в мае.

«Этот туристический сезон еще не кончился, пока еще тепло. Но в целом пора готовиться к новому», — сказал отельер.

Он подчеркнул, что туристический сезон не был успешным.

Также он отметил, в этом году прибыло меньше россиян, чем в прошлые годы, также туристы стали меньше тратить на отдых.

До этого эксперты в области туризма рассказали российским путешественникам, что стоит знать перед поездкой на египетские курорты — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Ранее были названы главные опасности для российских туристов в Гоа.

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