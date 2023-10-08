Водитель грузовика распылил в лицо другому водителю газовый баллончик

В Самаре водитель грузовика распылил в лицо местному жителю газовый баллончик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Инцидент произошел еще 13 апреля у дома №112 по улице Льва Толстого, однако рассказали в полиции о нем только сейчас. На кадрах, сделанных видеорегистратором, водитель легковушки не уступил дорогу грузовику, из-за чего, вероятно, произошел дальнейший конфликт. Какое-то время после этого легковая машина двигалась за грузовиком, после чего водитель второго авто покинул свое место и вышел на проезжую часть, чтобы выяснить отношения с другим водителем.

Конфликт закончился тем, что мужчина из грузовика достал газовый баллончик и распылил в лицо оппоненту.

После инцидента пострадавший обратился в правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело по статье «побои». Полицейским удалось найти подозреваемого в нападении — им оказался 40-летний, ранее судимый, уроженец Куйбышева.

Сейчас полиция ищет очевидцев дорожного конфликта.

Ранее водитель Mercedes подрался с пешеходом на проезжей части.