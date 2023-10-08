Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Водитель грузовика распылил в лицо другому водителю газовый баллончик

В Самаре водитель грузовика распылил в лицо мужчине газовый баллончик

В Самаре водитель грузовика распылил в лицо местному жителю газовый баллончик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Инцидент произошел еще 13 апреля у дома №112 по улице Льва Толстого, однако рассказали в полиции о нем только сейчас. На кадрах, сделанных видеорегистратором, водитель легковушки не уступил дорогу грузовику, из-за чего, вероятно, произошел дальнейший конфликт. Какое-то время после этого легковая машина двигалась за грузовиком, после чего водитель второго авто покинул свое место и вышел на проезжую часть, чтобы выяснить отношения с другим водителем.

Конфликт закончился тем, что мужчина из грузовика достал газовый баллончик и распылил в лицо оппоненту.

После инцидента пострадавший обратился в правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело по статье «побои». Полицейским удалось найти подозреваемого в нападении — им оказался 40-летний, ранее судимый, уроженец Куйбышева.

Сейчас полиция ищет очевидцев дорожного конфликта.

Ранее водитель Mercedes подрался с пешеходом на проезжей части.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий