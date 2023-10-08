Депутаты рассказали, на чем добираются на работу в Госдуму

Зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев рассказал «Газете.Ru», что чаще всего приезжает на заседания нижней палаты парламента на служебном автобусе. В обычные дни депутаты добираются на работу на «думском такси», на личном автомобиле и даже на мотоцикле.

«Вариантов добраться до Думы у депутатов не-москвичей несколько. Это служебный автобус, который курсирует в пленарные недели по расписанию между двумя домами со служебными квартирами и Госдумой. Служебная машина — это что-то вроде думского такси, которое депутат может вызвать, и личный автотранспорт, на парковку которого у Думы следует иметь пропуск. Я пользуюсь всеми тремя, в зависимости от времени, когда мне нужно прибыть в Думу и уехать оттуда. Есть еще вариант с метро, но до ближайшей станции от депутатского дома, где я живу, примерно полтора километра, плюс линия с пересадками, это не вариант с точки зрения потери времени», — рассказал Михаил Матвеев.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев признался «Газете.Ru», что очень любит мотоцикл. Этот транспорт позволяет ему быть мобильным.

«С его помощью я больше успеваю и могу планировать до пяти встреч в день. Могу рано утром приехать в клинику, проконсультировать сложных пациентов и даже провести операцию, а потом поехать по депутатским делам. Поздней весной, летом и ранней осенью мотоцикл — идеальный для меня способ передвижения», — отметил Башанкаев.

Его коллега, член комитета по охране здоровья Михаил Кизеев предпочитает добираться в Госдуму на служебном автобусе.

«Мое правило — 10 тысяч шагов каждый день. Для оптимизации перемещений по городу, в зависимости от маршрута, могу использовать метро или опять же пойти пешком. А на работу в Думу всегда приезжаю на депутатском автобусе», — сказал Кизеев.

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