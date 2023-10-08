Политолог назвал Россию одним из основных гарантов продовольственной безопасности в мире

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности по праву может считаться одним из самых важных профессиональных праздников для России. Об этом заявил политолог, аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.

По его словам, сельское хозяйство и агропромышленный комплекс исторически являются одним из приоритетных направлений в экономики страны.

«Это направление обеспечивает продовольственную безопасность и продовольственный суверенитет, и из-за этого во многом есть стабильность в обществе», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что в девяностые годы определенные политические силы пытались доказать, что сельское хозяйство теряет свою важность для страны, и уже не так актуально и интересно в своем развитии.

«Но развивающаяся геополитическая действительность показала ложность этих суждений. Уже в начале XXI века президент России Владимир Путин взял курс на возрождение и модернизацию этого сектора экономики. Сегодня сельское хозяйство в России - это очень динамично развивающаяся сфера, в которой используются новейшие технологии отечественного производства», — отметил Колчин.

По его мнению, политический курс, взятый после начала санкционного давления в 2014 году, позволил отечественному сельскому хозяйству отвоевать российский рынок, расширить производственные мощности и уже в дальнейшем даже начать расширение экспорта в другие страны.

«Эффективность этой политики президента сейчас видит каждый гражданин России. Сегодня страна является одним из основных игроков на продовольственном рынке. Мы занимаем ведущие места в экспорте зерна, в первую очередь пшеницы, обеспечиваем продовольственную безопасность для многих государств. В условиях кризиса продуктов питания, который начался еще в эпоху ковида, экономическое влияние России благодаря развитому сектору сельского хозяйства только растет», — подчеркнул он.

Колчин подчеркнул, что фактически Россия стала одним из основных гарантов глобальной продовольственной безопасности, что и отражается на внешней политике страны.

«Как отмечал Путин, наша страна готова безвозмездно помогать голодающим странам Африки, которые сталкиваются с кризисом продовольствия на фоне глобальных проблем в этой сфере. Таким образом мы демонстрируем свою роль гаранта и стабилизатора продовольственной безопасности во всем мире. Мы не говорим о проблемах и не раздуваем их, как многие другие страны. Мы решаем существующие проблемы конкретными действиями и решениями, которые поддерживают многие страны мира», — заключил политолог.

Напомним, в России ежегодно во второе воскресенье октября празднуется День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.