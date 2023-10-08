Эксперты рассказали, что нужно знать россиянам перед поездкой на курорты Египта

Эксперты в области туризма рассказали российским путешественникам, что стоит знать перед поездкой на египетские курорты — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Об этом пишет РИА Новости.

В первую очередь необходимо изучить местные правила и особенности.

«У египтян принято торговаться. Ради процесса, а не результата. Иногда удается скинуть цену в два раза. Откажешься участвовать в этом спектакле — обидишь местных. Торгуйтесь жестко и четко», — заявила PR-директор компании «Русский Экспресс» Анна Филатовская.

Эксперты рекомендуют приобрести сим-карту с интернетом в аэропорту, примерно за 450 египетских фунтов (1500 рублей) продается тариф с интернетом.

Карты российских банков в стране не принимаются, расплачиваться долларами не рекомендуется из-за невыгодного курса, лучше поменять валюту на египетские фунты.

Эксперты рекомендуют не употреблять местные крепкие напитки, так как они могут быть опасны для здоровья. В течение 48 часов после прилета туристы имеют право приобрести до двух литров иностранного алкоголя по паспорту в Duty Free.

Эксперты отмечают, что в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе разный заход в море — в Хургаде более пологий, а в Шарме — с понтона. Вместе с тем, для дайвинга более интересно последнее направление. Также в Шарме не такой сильный ветер, как на других курортах Красного моря.

Также туристы сообщили о том, что в сфере обслуживания ускорить процесс часто помогают чаевые или бакшиш. При этом в ресторанах чаевые уже включены в счет, однако официанты надеются на дополнительное вознаграждение.

В конце июля стало известно, что россияне начали активнее приобретать недвижимость в Египте.

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