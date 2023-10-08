В Белоруссии вернули электроснабжение более чем в тысячу населенных пунктов после непогоды

В Белоруссии после перебоев из-за непогоды 7 октября восстановлено электроснабжение в 1080 населенных пунктах. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики страны в своем Telegram-канале.

«Электроснабжение за прошедшие сутки восстановлено в 1080 населенных пунктах Беларуси», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основной причиной отключений электричества стало падение деревьев на линии электропередач из-за сильного ветра.

В устранении последствий участвовали 242 аварийные бригады и 235 единиц техники.

Восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме.

По данным на 7:00 воскресенья 8 октября перебои в электроснабжении отмечены в 92 населенных пунктах республики.

4 октября сообщалось, что в Санкт-Петербурге сильный ветер спровоцировал падение деревьев. Из-за непогоды никто из горожан не пострадал. Тем не менее часть деревьев упала на автомобили. Всего за день повреждены пять легковых машин.

Ранее в Москве из-за ветра на подростка упал светофор.