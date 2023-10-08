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Неизвестный напал на ребенка в Брянской области

В Брянской области ищут мужчину, напавшего на ребенка на улице

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Shutterstock

В Клинцах неизвестный мужчина напал на ребенка возле школы, мальчика спасли школьники. Об этом сообщается в группе «Подслушано Клинцы» во «ВКонтакте».

О произошедшем рассказала мать пострадавшего пятиклассника, по словам женщины сын стоял возле пешеходного перехода, когда к нему неожиданно подошел мужчина.

Незнакомец напал на мальчика, схватил ребенка за капюшон куртки, сломал ему очки и наручные часы. От злоумышленника мальчика отбили четверо четвероклассников, которые услышали его крики и пришли на помощь.

Хулиган скрылся, мать мальчика просит откликнуться свидетелей инцидента и намерена обратиться в правоохранительные органы. Пятиклассник успел запомнить несколько примет нападавшего, это был мужчина невысокого роста с бородой.

Ранее в Новосибирске мать с ребенком преследовал незнакомец с отверткой в руках.

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