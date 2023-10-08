В Афганистане назвали число жертв землетрясения

Заместитель официального представителя правительства радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) Билал Карими заявил, что более тысячи жителей Афганистана стали жертвами произошедшего в субботу на западе страны землетрясения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Agence France-Presse (AFP).

«К сожалению, число жертв очень большое. <…> Погибших более одной тысячи человек», — сказал Карими.

7 октября на территории Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,2. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр стихии находился в 42 км к северу-западу от города Герат, где проживают 272 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Геологическая служба США также сообщала, что в Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр подземных толчков находился в 63 км к юго-востоку от населенного пункта Маданг, где проживает около 27,4 тыс. человек. Очаг сейсмического явления залегал на глубине 72 км.

18 августа ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр заявлял, что страна вступает в период разрушительных землетрясений. Он напомнил о высокой вероятности опасных подземных толчков в Стамбуле и посоветовал начать серьезную работу в этом направлении.

Ранее землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Мексике.