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Американская журналистка назвала большую угрозу для США

Журналистка Ларен: угрозу для США представляет приток мексиканских мигрантов

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Liberto Urena/Reuters

Американская журналистка Томи Ларен заявила в своем Twitter, что большую угрозу для США представляет рекордный приток мексиканских мигрантов.

«Открытая граница — опасная авантюра», — заявила она.

Ранее сообщалось, что вице-президент Национального совета пограничного патруля США Крис Карбера заявил, что американские пограничные службы ожидают, что число случаев незаконного пересечения границы с Мексикой в ближайшие месяцы возрастет.

По его словам, за последнее время выросло число попыток незаконно пересечь южную границу Соединенных Штатов. По его словам, это произошло после того, как поток легальной миграции по ту сторону границы значительно замедлился.

До этого стало известно, что генеральный прокурор американского штата Техас Кен Пакстон подает в суд на администрацию президента США Джо Байдена из-за недавно введенного правила о предоставлении убежища, утверждая, что использование приложения CBP One используется для обхода федерального закона.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.

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