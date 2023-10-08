Врач рассказал, чем может обернуться злоупотребление средствами против боли в горле

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный заявил, что злоупотребление средствами от боли в горле может нанести вред здоровью. Об этом он рассказал RT.

«Некоторые компоненты, которые входят в состав спреев для горла, могут вызвать аллергическую реакцию», — заявил он.

В некоторых случаях, по словам врача, реакция может быть очень сильной и вызвать удушье.

Ряд спреев от боли в горле противопоказан беременным из-за тератогенного эффекта действующих веществ на плод. Он призвал женщин, планирующих беременность, проконсультироваться с врачом по этому поводу. По его словам, с осторожностью следует применять спреи для горла и у детей.

Также врач призвал к умеренности в употреблении пастилок и леденцов для горла.

«Если превысить дозировку, то могут появиться нежелательные последствия со стороны желудочно-кишечного тракта — это прежде всего боль в животе, тошнота, сонливость, учащенное сердцебиение», — отметил он.

5 октября отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, что для лечения больного горла подойдут антисептики на водной основе или растворы на базе различных трав, при этом выбор лекарств будет зависеть от характера боли.

Ранее мужчина прополоскал горло в туалете на вокзале и попал в больницу.