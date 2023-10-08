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В России прогнозируется тяжелый год по числу заболевших ОРВИ

Инфекционист Тимаков считает, что в России вырастет число заболевших ОРВИ

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Shutterstock

Врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что в России вырастет число заболевших ОРВИ из-за слабого иммунитета после эпохи изоляции и пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

«Будет очень тяжелый год по ОРВИ, потому что после изоляции у нас с вами не было тренировки иммунитета — это первое. Второе — у нас снизился иммунитет из-за коронавирусной инфекции, которая меняет наш иммунный ответ и частично стирает иммунологическую память другим вирусом», — заявил Тимаков.

Инфекционист считает, что в России вырастет число заболевших ОРВИ, однако само течение болезни будет проходить легче, без массовых госпитализаций и осложнений вроде пневмонии.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что человек заражается коронавирусной инфекцией в среднем раз в шесть месяцев.

По словам специалиста, в большинстве случаев это не всегда удается подтвердить лабораторно, поскольку чаще всего повторные заболевания у людей протекают в форме обычного легкого ОРВИ.

Ранее вирусолог раскрыл главную причину появления новых штаммов COVID-19.

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