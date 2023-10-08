Израильских заложников с юга страны освободили

Израильтян, которых держали в заложниках в населенном пункте Беэри на юге страны, освободили. Об этом сообщает издание Haaretz.

«Израильтяне, которых удерживали в заложниках палестинские боевики в кибуце Беэри в южном Израиле, освобождены спустя несколько часов», — говорится в публикации.

До этого дидер ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что силы движения взяли достаточно заложников из числа граждан Израиля, чтобы обменять всех палестинцев.

В израильских тюрьмах по обвинению в терроризме или подготовке терактов находится значительное количество палестинцев, в их числе — члены движения ХАМАС и боевики «Исламского джихада» (организация запрещена в России).

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.