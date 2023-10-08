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В США опознали убитую палестинцами девушку

WP: родители опознали свою дочь на видео как одну из жертв ХАМАС в Израиле

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@shanukkk

Родители опознали свою дочь как одну из жертв ХАМАС в Израиле во время нападения на приграничные с сектором Газа поселки и города — девушка по имени Шани Лук попала на видео утреннего разгрома, сообщает газета The Washington Post.

В сети первоначально высказывались предположения, что на видео, где боевики показывают взятых в заложники граждан Израиля, изображена женщина-военнослужащая армии обороны Израиля. На видео полуголую женщину подвергают издевательствам — неясно, осталась ли она жива.

Позднее пользователи сети предположили, что на кадрах запечатлена некая Шани Лук, гражданка Германии, которая приехала на музыкальный фестиваль в Израиле, который проходил неподалеку от границ сектора Газа.

Девушку смогли опознать родители — по характерным татуировкам на ногах и дредам. Кроме того, родители сообщили, что не могут связаться ни с самой Шани, ни с ее парнем, с которым она вместе поехала в Израиль.

Ранее лидер ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что силы движения взяли достаточно заложников из числа граждан Израиля, чтобы обменять всех палестинцев.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.

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