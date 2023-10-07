Россиянам расскажут об участвующих в СВО главах городов

В России стартовал марафон «Служение», который расскажет о судьбах глав городов, участвующих в СВО, в волонтерских мероприятиях или являющихся многодетными родителями. Об этом сообщили в пресс-службе всероссийской ассоциации местного самоуправления, запустившей акцию.

Организаторы отмечают, что своей акцией хотят привлечь внимание к теме служения.

«Марафон «Служение» — это истории о людях и судьбах, их делах и поступках, являющихся ярким примером служения своему краю, малой родине и стране в целом. Это рассказ о настоящем служении рядом с людьми и ради людей», — рассказала сопредседатель всероссийской ассоциации местного самоуправления Ирина Гусева.

Одной из героинь проекта стала многодетная мама, глава Афанасьевского муниципального округа Кировской области Елена Белева, которая сама вручила повестку старшему сыну. Недавно она навестила своего сына под Луганском.

Кроме того, организаторы марафона рассказали о главе Мари-Турекской городской администрации Республики Марий Эл Алексее Суворове, которому присвоена медаль «За отвагу». Он одним из первых ушел добровольцем в зону специальной военной операции. Во время боев был ранен. После возвращения приступил к исполнению обязанностей главы городской администрации, но продолжает поддерживать связь с сослуживцами.

Еще одна участница проекта — Ильнара Сафина, глава сельского поселения Мещегаровский Салаватского района республики Башкортостан, которая сменила на посту своего мужа Рустама Сафина, ушедшего добровольцем на фронт. Жители настолько доверяют семье Сафиных, что пока муж находится в зоне СВО, на пост главы выбрали его жену.

Кроме того, марафон расскажет о семье главы Грузенского сельсовета Балахтинского района Красноярского края Александра Овчинникова, в которой воспитываются 10 детей, 9 из которых — приемные. Глава семьи вспоминает, как они с супругой приняли решение с взять приемного ребенка. Прошли школу приемных родителей. Начали знакомиться с воспитанниками одного из приютов, оказалось, у них есть брат и сестра. Опека предложила разделить детей, семейный совет — забрать всех. Через некоторое время в семье появилось еще на пятеро малышей.

Только за первый день марафона, основными площадками для которого является социальная сеть ВКонтакте и Telegram под хештагами #МарафонСлужение #СлужениеЛюдям опубликовано более 3 тыс. сообщений. Марафон продлится до конца октября.