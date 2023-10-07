Ученые выявили худший и лучший варианты завтрака

Британские исследователи из компании Protein Works выяснили, что для сохранения бодрого расположения духа нельзя пропускать завтрак или же менять его кружкой кофе натощак. Об этом сообщил журнал Healthnews.

Отмечается, что в рамках исследования три группы съедали завтраки с большим количеством белка, сахара и чашкой кофе, а еще одна группа пропускала первый прием пищи. В результате выяснилось, что отказавшиеся от завтрака люди теряли в активности и производительности с девяти утра до 12 дня, а после спад усиливался.

Те, кто в завтраке делал упор на сахар, смогли увеличить работоспособность на 10%, однако к 12 дня производительность также падала. При этом люди, которые во время завтрака съедали блюда с достаточным количеством белка и сложных углеводов, показали самые лучшие результаты на работе.

Ранее сообщалось, что на завтрак лучше всего есть овсяную кашу, потому что она оказывает обволакивающее действие и хорошо влияет на желудочно-кишечный тракт. По словам диетолога Елены Соломатиной, в этой каше содержится много витаминов B, необходимых для нормального функционирования нервной системы, а также клетчатка и магний.

Однако овсянку не стоит есть каждый день, потому что иначе находящаяся в составе каши и выводящая токсины фитиновая кислота может препятствовать всасыванию кальция. Специалист советует чередовать ее на завтрак с омлетом или творогом.

Ранее стало известно, какая каша является самой опасной для здоровья.