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Ученые выявили худший и лучший варианты завтрака

Ученые рассказали, какой завтрак повышает работоспособность человека

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Британские исследователи из компании Protein Works выяснили, что для сохранения бодрого расположения духа нельзя пропускать завтрак или же менять его кружкой кофе натощак. Об этом сообщил журнал Healthnews.

Отмечается, что в рамках исследования три группы съедали завтраки с большим количеством белка, сахара и чашкой кофе, а еще одна группа пропускала первый прием пищи. В результате выяснилось, что отказавшиеся от завтрака люди теряли в активности и производительности с девяти утра до 12 дня, а после спад усиливался.

Те, кто в завтраке делал упор на сахар, смогли увеличить работоспособность на 10%, однако к 12 дня производительность также падала. При этом люди, которые во время завтрака съедали блюда с достаточным количеством белка и сложных углеводов, показали самые лучшие результаты на работе.

Ранее сообщалось, что на завтрак лучше всего есть овсяную кашу, потому что она оказывает обволакивающее действие и хорошо влияет на желудочно-кишечный тракт. По словам диетолога Елены Соломатиной, в этой каше содержится много витаминов B, необходимых для нормального функционирования нервной системы, а также клетчатка и магний.

Однако овсянку не стоит есть каждый день, потому что иначе находящаяся в составе каши и выводящая токсины фитиновая кислота может препятствовать всасыванию кальция. Специалист советует чередовать ее на завтрак с омлетом или творогом.

Ранее стало известно, какая каша является самой опасной для здоровья.

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