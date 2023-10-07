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Силовики в Запорожской области получили от хакеров список агентов СБУ

РИА Новости: хакеры передали силовикам в Запорожской области данные агентов СБУ

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Unsplash

Пророссийские хакеры передали силовикам в Запорожской области список агентов Службы безопасности Украины (СБУ), которые действуют в новых российских регионах. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам оперативных служб Запорожской области, в списках можно найти лиц, которые сотрудничают или раньше сотрудничали с Украиной. А также сведения о задачах, выполняемых ими.

При этом удалось добыть не только документы для служебного пользования, но и данные с грифами «секретно» и «совершенно секретно». Последние хранил у себя в тайнике беглый подполковник СБУ Сергей Фролов.
Полученная информация помогла раскрыть несколько схем взаимодействия СБУ, а еще – выявить методы давления спецслужб Украины на российских граждан. Как результат – начались задержания.

Летом сообщалось, что российские хакеры из группировок RaHDit («Злые русские хакеры») и Beregini взломали серверы Национального университета обороны Украины. По словам источника, всё случилось в день украинских Сил специальных операций. В результате взлома методички университета на «правильные пособия освещающие зверства киевского режима в Донбассе».

Ранее хакеры включили гимн Украины в точках российской сети кофеен.

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