Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, какие продукты нужно есть для предотвращения рака

Врач Вялов: белок р53 помогает предотвратить появление рака

close
100%
Freepik.com

Рано или поздно каждая клетка в организме человека умирает, но есть белок р53, который предотвращает эту гибель. Поддержать наличие р53 в организме можно, если получать достаточное количество белка из пищи, заявил врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов «Российской газете».

По словам специалиста, белок р53 играет роль «тормоза» в запрограммированной клеточной гибели. Он приостанавливает деление клетки, когда в ней повреждается генетический материал. А еще он предотвращает появление онкологии.

Вялов добавил, что для поддержания бесценного белка в организме надо нормально питаться.

Эндокринолог Зухра Павлова, в свою очередь, добавила, что хотя бы один белковый продукт должен быть в каждом приеме пищи. Например, завтракать можно вареными яйцами, творогом. В бутерброды стоит добавить нежирные сорта сыра.

Для обеда подойдут красное мясо, птица и рыба. Только не в жареном виде. А еще суп с мясом или овощной. На второе можно съесть мясо, птицу или рыбу с гарниром в виде овощей или круп.

Поужинать можно овощным салатом с рыбой (тунцом) или морепродуктами.

Ранее стало известно, какие продукты важно включить в рацион для укрепления иммунитета.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий