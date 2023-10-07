Россиянам рассказали, какие продукты нужно есть для предотвращения рака

Рано или поздно каждая клетка в организме человека умирает, но есть белок р53, который предотвращает эту гибель. Поддержать наличие р53 в организме можно, если получать достаточное количество белка из пищи, заявил врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов «Российской газете».

По словам специалиста, белок р53 играет роль «тормоза» в запрограммированной клеточной гибели. Он приостанавливает деление клетки, когда в ней повреждается генетический материал. А еще он предотвращает появление онкологии.

Вялов добавил, что для поддержания бесценного белка в организме надо нормально питаться.

Эндокринолог Зухра Павлова, в свою очередь, добавила, что хотя бы один белковый продукт должен быть в каждом приеме пищи. Например, завтракать можно вареными яйцами, творогом. В бутерброды стоит добавить нежирные сорта сыра.

Для обеда подойдут красное мясо, птица и рыба. Только не в жареном виде. А еще суп с мясом или овощной. На второе можно съесть мясо, птицу или рыбу с гарниром в виде овощей или круп.

Поужинать можно овощным салатом с рыбой (тунцом) или морепродуктами.

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