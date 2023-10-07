Жители Херсонской области поздравили президента России с помощью открыток и добрых дел

В честь дня рождения президента РФ Владимира Путина в Херсонской области открыли пункт приема поздравлений, организовали спортивные турниры и эстафеты добрых дел, сообщила пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Тексты поздравлений волонтеры принимают только в Геническе, но сюда приезжают и из других районов области. Например, в город приехали, отозвавшись на акцию, врачи Горностаевской районной больницы.

В своем поздравлении президенту РФ сенатор Херсонской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Кастюкевич отметил, что Владимир Путин сделал страну «главным созидателем справедливого многополярного мироустройства».

«За последнюю четверть века усилиями президента Владимира Путина Россия укрепила свой внешнеполитический, военный, технологический суверенитет и вернула себе статус ведущей державы Евразии», — заявил Кастюкевич.

В партии подчеркивают, что единороссы Херсонской области поздравили президента не только словами, но и делами.

Так, депутаты Херсонской областной Думы Екатерина Грибовская, Рустем Ниметуллаев и Хорен Габриелян отправились в 33-й добровольческий отряд имени Василия Маргелова и вручили бойцам ноутбук для управления дронами.

В Скадовске депутат от «Единой России» Татьяна Сивлонская поучаствовала в эстафете «Доброе дело», организованной юными спортсменами из Херсонского спортивного колледжа. В этот день в городе проходят турниры по боксу, легкой атлетике и борьбе.

Спортивный праздник также состоялся в Новотроицком округе. Веселые старты для более чем 100 учащихся младших классов организовали депутат Херсонской областной Думы Ольга Осипенко совместно с главой Новотроицкого МО Евгенией Кузьменко.

К эстафете «Доброе дело — лучший подарок президенту» присоединились местные депутаты Оксана Мороз и Владимир Косов. Парламентарии навестили одинокого пенсионера, прикованного к постели из-за производственной травмы, и полутораголовалого сироту в Новотроицкой больнице. Ребенку передали памперсы, питание, одежду, обувь и игрушки.