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В Краснодарском крае трое детей пострадали в аварии с иномарками

В Краснодарском крае шесть человек пострадали при столкновении с Volkswagen

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Телеграм-канал «23 МВД»

В Краснодарском крае произошло ДТП с участием иномарок. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на автомобильной дороге в Мостовском районе. По предварительной информации, водитель машины марки Volkswagen несмотря на запрет выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota.

Во время аварии пострадали шесть человек, в том числе и трое детей. Об их состоянии не сообщается.

На данный момент на месте работают правоохранители. Они выясняют все обстоятельства произошедшего и проводят необходимые мероприятия.

Ранее в Венеции автобус с пассажирами упал с высоты и загорелся.

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