Раненый представитель ЕР скончался в Новой Каховке

Секретарь новокаховского отделения «Единой России» Владимир Малов умер в результате подрыва автомобиля в Новой Каховке. Об этом сообщает ТАСС.

«Владимир Малов умер в 14:40», — сказал представитель оперштаба.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале заявил, что взрыв автомобиля исполнительного секретаря местного отделения «Единой России» Владимира Малова, произошедший утром в Новой Каховке, является терактом.

7 октября сенатор от региона Игорь Кастюкевич заявлял, что в городе Новая Каховка Херсонской области неизвестные подорвали автомобиль. В результате секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Малов попал в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что виновником ДТП, в котором погиб заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов, предположительно, стал водитель грузовика, который совершил опасный маневр. По словам собеседника агентства, водитель Стремоусова не справился с управлением, когда пытался избежать столкновения с грузовиком. ДТП произошло на развязке.

Ранее в Белгородской области рассказали о новом обстреле ВСУ.