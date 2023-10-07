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В Петербурге полиция ищет поджигателя сотовой вышки

В Петербурге неизвестный поджог вышку сотовой связи

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Петербурге разыскивают неизвестного, который поджег вышку сотовой связи в Калининском районе города. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Чугунной улице. Накануне утром мужчина позвонил в полицию и заявил, что неизвестный совершил поджог. Как удалось выяснить прибывшим на место полицейским, петербуржец подошел к устройству и заметил сломанный замок и следы возгорания.

В результате полиция нашла на месте происшествия пластиковую бутылку, два куска ткани с отпечатками. Помимо этого правоохранители сделали слепок со следами взлома.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиции предстоит установить личность поджигателя.

Ранее житель Урюпинска получил 12 лет лишения свободы за поджог военкомата.

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