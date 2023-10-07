Военные, медики и учителя поздравили Владимира Путина с днем рождения

Участники специальной военной операции, активисты добровольческий движений, а также медики, учителя и соцработники из новых регионов страны записали видеопоздравления ко дню рождения президента России Владимира Путина, сообщает Теlegram-канал Zaщитники, опубликовавший наиболее яркие из них.

Так, председатель народного совета ДНР полковник Артем Жога в своем видеообращении пожелал главе государства, чтобы с ним рядом были самые надежные друзья, верные товарищи и единомышленники, готовые поддержать во всех делах.

К поздравлениям присоединились и однополчане Артема Жоги из 80-го отдельного гвардейского разведывательного батальона «Спарта». Командир первой разведывательной роты «Спарты» майор Александр Агранович с позывным «Матрос» отметил, что Россия непременно придет к победе.

От коллектива «Спарты» президента поздравил также замкомандира батальона капитан Денис Шундиков с позывным «Малыш», пожелавший Владимиру Путину крепкого здоровья, долгих лет жизни, нескончаемых запасов энергии и поблагодаривший верховного главнокомандующего за возможность освободить свою землю.



Командир 9-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады, Герой России полковник Тимур Курилкин пожелал президенту счастья, здоровья, благополучия и успеха во всех начинаниях.

Бойцы добровольческого корпуса отдельной штурмовой бригады «Ветераны» заявили, что президент вдохновляет их и дарит веру в то, что историческая справедливость, которой они стремятся достичь, неизбежно будет воплощена.

Кроме того, главу государства поздравили сотрудники республиканского травматологического центра МЗ ДНР. В своем обращении замдиректора по хирургической работе Вадим Оноприенко, заведующий травматолого-ортопедическим отделением для детей Евгений Жилицын и врач травматолог-ортопед Сергей Рудской назвали Владимира Путина политиком, сделанным из стали.

«Благодаря вашему решению год назад мы стали частью самой мощной державы в мире, которая смогла дать достойный отпор агрессору!» — завили медики.

В свою очередь, главврач Донецкого клинического территориального медицинского объединения Наталья Момот призналась, что сотрудники учреждения гордятся общей историей и общими традициями с Россией.

«Мы горды тем, что у нашей страны такой сильный лидер!» — отметила главврач мариупольской больницы интенсивного лечения Валентина Гавриляк.

К акции также присоединились педагоги Запорожской области, поблагодарившие президента за возможность обучать детей в обновленных школах по российским стандартам.

Поздравления Владимиру Путину передала и служба занятости Запорожской области.

«Спасибо за то, что приняли нас в новую большую семью по имени Россия!» — говорится в сообщении.

Тем временем на больших зданиях в Мелитополе, Мариуполе, Луганске и Северодонецке появились баннеры в честь дня рождения президента. На полотнах с портретом Путина написано: «С днем рождения, освободитель!».

Также, как сообщает Теlegram-канал Zaщитники, в соцсетях запустили онлайн-флешмоб с поздравлениями Владимира Путина. В своих постах люди благодарят главу государства за его вклад и усилия в развитие страны. В акции принимают участие около 80 российских регионов.