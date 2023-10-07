Военкома в Запорожье будут судить за незаконное изъятие автомобилей

Сотрудник военкомата в подконтрольном Киеву городе Запорожье незаконно изъял у предприятия автомобили на сумму $300 тыс. якобы для нужд украинских войск. Об этом сообщается в Telegram-канале Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

«Сотрудники ГБР сообщили о подозрении должностному лицу центрального объединенного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Запорожья», — сказано в сообщении.

Уточняется, что сотрудник военкомата безосновательно изъял у предприятия не подлежащие мобилизации автомобили на сумму в 11 млн гривен на нужды военных.

По данным следствия, офицер военкомата занимался мобилизацией транспортных средств, выбирая автомобили для изъятия на «свой вкус». В марте 2022 года он пришел на автостоянку, которая расположена вне территориальной юрисдикции военкомата, с вооруженным сопровождением. При этом владельцев предприятий, которым принадлежат автомобили, в тот момент на стоянке не было. Отмечается, что у подозреваемого не было документов, регламентирующих изъятие машин, однако он забрал те авто, ключи от которых были в наличии. Ими стали четыре грузовика.

Задержанному предъявлено обвинение по статье «превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения», ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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