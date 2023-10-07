Ребенок с ножом бросался на прохожих в Архангельске

Под Архангельском местные жители напуганы поведением маленького мальчика. Ребенок разгуливал по улице с перочинным ножом и замахивался на прохожих. Школьника сняли на видео, ролик очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Инцидент произошел возле Университетской библиотеки в Архангельске. Мальчик, которому на вид не более 10 лет, бродил по улице с ножом, приставал к прохожим, курил вейп и набрасывался на взрослых.

«Если узнали своего прекрасного мальчика, то было бы неплохо заняться воспитанием ребенка, а не позволять ему ходить с ножом по улице и угрожать людям», — написал в социальных сетях автор видео.

Школьник на замечания прохожих реагировал нецензурной бранью. Архангельцы отмечают, что этого мальчика раньше встречали в автобусах, где он также вел себя хулиганским образом.

По данным портала «29.ru», по информации, размещенной в соцсетях, проверку проводит региональное МВД.

Ранее четверо мальчиков угрожали продавцам магазина в Волгограде канцелярским ножом.