Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ребенок с ножом бросался на прохожих в Архангельске

В Архангельске мальчик с ножом бросался на прохожих и попал на видео

Под Архангельском местные жители напуганы поведением маленького мальчика. Ребенок разгуливал по улице с перочинным ножом и замахивался на прохожих. Школьника сняли на видео, ролик очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Инцидент произошел возле Университетской библиотеки в Архангельске. Мальчик, которому на вид не более 10 лет, бродил по улице с ножом, приставал к прохожим, курил вейп и набрасывался на взрослых.

«Если узнали своего прекрасного мальчика, то было бы неплохо заняться воспитанием ребенка, а не позволять ему ходить с ножом по улице и угрожать людям», — написал в социальных сетях автор видео.

Школьник на замечания прохожих реагировал нецензурной бранью. Архангельцы отмечают, что этого мальчика раньше встречали в автобусах, где он также вел себя хулиганским образом.

По данным портала «29.ru», по информации, размещенной в соцсетях, проверку проводит региональное МВД.

Ранее четверо мальчиков угрожали продавцам магазина в Волгограде канцелярским ножом.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий