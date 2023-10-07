В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,0. Об этом сообщает Геологическая служба США, передает ТАСС.

Уточняется, что эпицентр подземных толчков находился в 63 км к юго-востоку от населенного пункта Маданг, где проживает около 27,4 тыс. человек. Очаг сейсмического явления залегал на глубине 72 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не приводится. Предупреждение об угрозе цунами не объявляли.

7 октября на территории Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,2.

До этого сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано на территории Мексики. Эпицентр находился в 109 км к юго-западу от города Минатитлан с населением около 112 тыс.

5 октября Национальное метеорологическое управление Японии предупредило о возможном приближении волн цунами высотой около одного метра к берегам отдаленных японских островов Идзу в Тихом океане.

18 августа ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр заявлял, что страна вступает в период разрушительных землетрясений. Он напомнил о высокой вероятности опасных подземных толчков в Стамбуле и посоветовал начать серьезную работу в этом направлении.

Ранее в Турции произошло еще одно землетрясение.