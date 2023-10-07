Активистки движения «Катюша» подарили Владимиру Путину свитер с символичной надписью

Активистки российского женского движения «Катюша» поздравили президента страны Владимира Путина с днем рождения и передали ему свитер с надписью «Один за всех». Такие же свитера, только с надписью «И все за одного» отправили бойцам специальной военной операции, сообщает Тelegram-канал организации.

Участники движения отмечают, что в этот день главе государства преподнесут сотни подарков, но такого, как президент получил от движения «Катюша», среди них точно не будет.

«Наступает холодный сезон, и поэтому ко дню рождения президента «Катюши» подготовили свитера. Первый свитер — для Владимира Владимировича, а остальные — для наших бойцов на передовой», — говорится в сообщении.

Активистки напоминают, что «Один за всех — и все за одного» — это девиз из романа Александра Дюма, и подчеркивают, что сегодня эти слова точно и емко объясняют взаимоотношения армии России, президента и всех, кто остается в тылу.

«Мы все — те, кто на фронте, и те, кто в тылу, весь наш народ, — становимся с президентом единым целым. Президент один за всех — и мы все за одного», — поясняют участницы движения, добавляя, что поэтому на свитере верховного главнокомандующего вышита надпись «Один за всех», а на остальных, которые отправятся на фронт, — «И все за одного».

Участники движения «Катюша» уверены в том, что лучший подарок для президента — это непоколебимая сплоченность армии.

«А армии, в свою очередь, важно чувствовать, что президент рядом», — заключают активистки.