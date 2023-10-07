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В Европарламенте игнорируют резолюции о дискриминации россиян

Евродепутат Донато: в ЕП игнорируют резолюции о дискриминации россиян

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Yves Herman/Reuters

Евродепутат от Италии Франческа Донато заявила, что в Европарламенте предлагаются тексты резолюций, осуждающие ущемление прав и дискриминацию российских граждан в ряде стран, однако они игнорируются. Об этом она сообщила ТАСС.

«Нам приходят сигналы об откровенной дискриминации россиян не столько в Италии, сколько в ряде стран Северной и Восточной Европы. Соответствующие петиции игнорируются», — сказала она.

Ранее председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова рассказала, как россиянам защищать свои права в случае дискриминации за рубежом. Она напомнила, что встречаются самые различные способы унизить граждан РФ, начиная от запрета прохода в кафе или клуб, заканчивая невозможностью занимать определенные должности.

По ее словам, в первую очередь человеку нужно идти в консульство или дипломатические учреждения, которые обязаны содействовать соблюдению и защите прав соотечественников за границей.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.

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