В Афганистане произошло землетрясение

На территории Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

По данным центра, эпицентр стихии находился в 42 км к северу-западу от города Герат, где проживают 272 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

До этого сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано на территории Мексики. Эпицентр находился в 109 км к юго-западу от города Минатитлан с населением около 112 тыс.

5 октября Национальное метеорологическое управление Японии предупредило о возможном приближении волн цунами высотой около одного метра к берегам отдаленных японских островов Идзу в Тихом океане.

18 августа ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр заявлял, что страна вступает в период разрушительных землетрясений. Он напомнил о высокой вероятности опасных подземных толчков в Стамбуле и посоветовал начать серьезную работу в этом направлении.

Ранее специалист по природным катастрофам предупредил о возникновении смерчей в России.