Россиянин пил воду с магнитами, чтобы вылечить язву желудка, и попал в больницу

Башкирские медики извлекли из брюшной полости пациента 300 граммов магнитных частиц, мужчина пытался вылечить ими язву желудка в домашних условиях. Об этом сообщил глава Минздрава республики Айрат Рахматуллин в Telegram-канале.

В Верхнеяркеевскую ЦРБ поступил 32-летний пациент с жалобами на сильные боли в области живота. Он рассказал врачам, что нашел в сети рецепт лечения язвы желудка на дому. Для этого нужно было пить воду с с размельченными неодимовыми магнитами. Но улучшений не произошло.

«Во время рентгенологического исследования в подвздошной области у него было обнаружено инородное тело, которое растянуло желудок и опустило его на 20 сантиметров. Хирурги извлекли из организма 300 граммов магнитных частиц», — отметил глава минздрава региона.

Операция длилась два с половиной часа. Все мелкие частицы магнитов удалось извлечь. Мужчина продолжает лечение в хирургическом отделении больницы.

Ранее в Великобритании женщина посещала солярий и дважды заболела раком.