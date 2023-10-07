Примерно пятая часть финнов не может удовлетворить свою потребность в еде и медицинском обслуживании. Об этом свидетельствуют данные отчета Института здравоохранения и благосостояния Финляндии (THL), которые приводит издание Nya Dagbladet.

По итогам опроса THL выяснилось, что около миллиона финнов не могут позволить себе основные потребности, такие как еда, лекарства или посещение врача. Исследование, в котором приняли участие 28 тысяч респондентов, показало, что финансовая уязвимость наиболее распространена среди людей в возрастной группе от 20 до 39 лет.

По данным THL, во всех возрастных группах примерно каждый десятый заявил, что за последний год мог оказаться без еды из-за нехватки денег.

До этого финский политолог Йохан Бекман заявлял, что в Финляндии повсеместно выросли цены на бензин – сейчас он стоит в пять раз дороже, чем в России.

По словам эксперта, наиболее сильно от санкций против России пострадала восточная часть Финляндии, ранее ориентированная на российских туристов и совместный с РФ бизнес. В этом регионе сегодня упали цены на недвижимость, закрылись кафе и отели, утверждает Бекман.

Ранее в Госдуме ответили на заявление Финляндии о санкциях против простых граждан.