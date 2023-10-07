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Стало известно, сколько осадков принес тайфун в Южно-Сахалинск

Мэр Надсадин: в Южно-Сахалинске за сутки выпала почти месячная норма осадков

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин сообщил, что за сутки в городе выпала почти месячная норма осадков в результате прохождения тайфуна. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«За сутки выпало 94 мм осадков при норме 101 — фактически месячная норма», — отметил Надсадин.

По его словам, вода начала уходить из подтопленных районов, уровень рек упал на 1-1,5 м. Все реки остаются в своих руслах.

Сотрудники городской администрации проводят инспекции наиболее пострадавших районов. В субботу начали принимать заявления от жителей на выплату материальной помощи.

6 октября в городе из-за прохождения тайфуна был введен режим ЧС. Из-за сильных ливней по улицам города плавали автомобили. Школьников, обучающихся в первую смену, перевели на дистанционный режим. В Южно-Сахалинске затопило не только частные, но и многоквартирные дома.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.

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