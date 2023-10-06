Корреспондент «РГ» возвращается домой после нападения на Кипре

Корреспондент «Российской газеты» Александр Гасюк возвращается на родину после нападения на него кипрских спецслужб. Об этом сообщают сотрудники «РГ» на сайте издания.

«Журналист <...> Гасюк возвращается домой», — говорится в публикации.

Согласно информации газеты, в настоящее время он авиарейсом летит в Россию.

«Благодарим за оперативную помощь наших дипломатов, всех тех, кто помог», — сообщили в издании.

Днем 6 октября посол Кипра Кипрос Йоргаллис был вызван в Министерство иностранных дел России. Дипломата пригласили в ведомство в связи с силовым задержанием в республике корреспондента «Российской газеты» Александра Гасюка.

Позднее МИД РФ заявил решительный протест Кипру из-за действий властей против россиян. В пресс-службе пояснили, что спецслужбы Кипра с применением силы в целях выдворения задержали корреспондента «Российской газеты» Александра Гасюка и сотрудника российского диппредставительства Дмитрия Дойникова при выполнении ими служебных обязанностей.

Ранее в МИД отреагировали на действия Кипра в отношении журналиста из РФ.