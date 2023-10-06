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Корреспондент «РГ» возвращается домой после нападения на Кипре

Корреспондент «РГ» Гасюк возвращается в Россию после нападения спецслужб Кипра

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Petros Karadjias/AP

Корреспондент «Российской газеты» Александр Гасюк возвращается на родину после нападения на него кипрских спецслужб. Об этом сообщают сотрудники «РГ» на сайте издания.

«Журналист <...> Гасюк возвращается домой», — говорится в публикации.

Согласно информации газеты, в настоящее время он авиарейсом летит в Россию.

«Благодарим за оперативную помощь наших дипломатов, всех тех, кто помог», — сообщили в издании.

Днем 6 октября посол Кипра Кипрос Йоргаллис был вызван в Министерство иностранных дел России. Дипломата пригласили в ведомство в связи с силовым задержанием в республике корреспондента «Российской газеты» Александра Гасюка.

Позднее МИД РФ заявил решительный протест Кипру из-за действий властей против россиян. В пресс-службе пояснили, что спецслужбы Кипра с применением силы в целях выдворения задержали корреспондента «Российской газеты» Александра Гасюка и сотрудника российского диппредставительства Дмитрия Дойникова при выполнении ими служебных обязанностей.

Ранее в МИД отреагировали на действия Кипра в отношении журналиста из РФ.

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