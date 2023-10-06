На форуме «Казачество — сквозь века» обсудили сохранение традиций в современных условиях

В Москве завершил работу международный форум «Казачество — сквозь века». Он проходил с 5 по 6 октября в Российской государственной библиотеке под эгидой Министерства культуры Российской Федерации, сообщается на сайте Всероссийского казачьего общества.

Эксперты обсудили роль казачества в присоединении к России Восточной Сибири и Дальнего Востока, ментально-ценностные ориентиры казачьей культуры как неотъемлемой части Русского мира, сохранение казачьих традиций в условиях современных вызовов, а также казачью идентичность жителей новых регионов и другие вопросы прошлой и современной истории российского казачества.

От имени атамана ВсКО, депутата Госдумы Николая Долуды участников приветствовал его первый заместитель (товарищ) Константин Перенижко.

«Нет сомнений – Россию объединят и сделают сильнее – совместные усилия казаков-воинов, которые защищают Родину на самых горячих направлениях спецоперации, тех, кто собирает гуманитарную помощь, кто воспитывает будущих воинов – учащихся казачьих классов и кадетских корпусов, кто готовит кадровый резерв казачьих обществ в вузах, и, конечно же, тех, кто помогает писать летопись современной истории казачества – ученых, писателей, журналистов», — сказал он.

Перенижко подчеркнул, что не менее важным звеном, объединяющим созидательные усилия, являются работники библиотек, которые делают все возможное, чтобы художественные произведения и исследования нашли своего адресата.

Отмечается, что форум прошел в рамках реализации стратегии государственной политики России в отношении российского казачества, а также в ходе выполнения поручения постоянной комиссии Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества по содействию развитию казачьей культуры.