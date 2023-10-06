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В Долгопрудном открыли самый большой в России детский Технопарк

Воробьев: технологии в современном мире имеют определяющее значение

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Пресс-служба губернатора Московской области

В Физтех-лицее в Долгопрудном открыт самый большой в России детский Технопарк, который стал последним элементом естественно-научного образовательного кластера в округе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Московской области.

Отмечается, что он был создан по инициативе главы региона Андрея Воробьева. В его составе также учебный корпус начальной школы на 425 мест и кампус для проживания.

«Я очень счастлив, что сегодня мы имеем возможность поздравить всех наших любимых, дорогих преподавателей, передовиков, новаторов, наставников, объединяющих талантливых ребят, которые хотят добиться успеха в жизни и сделать много добрых дел. Это все для вас, одаренных ребят, которые хорошо учатся, прославляют нашу страну уже в юном возрасте на олимпиадах, различных соревнованиях. Нам это очень важно, потому что технологии в современном мире имеют определяющее значение», — сказал губернатор.

В Технопарке 58 лабораторий по 6 направлениям - «биохимтех», «цифратех», «мехтех», «квантех», «техпред», «креативтех». Там смогут ежегодно заниматься порядка 10 тысяч ребят со всей страны.

Кроме того, в нем обустроена экспериментальная агрозона, полигон для испытания беспилотников, инженерные и творческие мастерские, планетарий, театральная студия на 100 человек, студии звуко- и видеозаписи, музей техники и научных достижений, оранжерея, актовые залы на 700 и 250 мест, а также столовая на 400 человек и медпункт.

Предполагается, что учащиеся будут работать над краткосрочными проектами. А вне школьной программы смогут использовать инфраструктуру Технопарка для собственных разработок, создания стартапов, получения авторских свидетельств и патентов.

Напомним, Физтех-лицей создан в 2014 году, его учредители – Московская область и МФТИ. Это школа нового типа для одаренных детей в области физико-математических наук и инженерной деятельности.

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