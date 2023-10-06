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Росгидромету выделят 1,6 млрд рублей на систему метеопрогнозов для авиарейсов

Росгидромет получит 1,6 млрд рублей на новую систему метеопрогнозов

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Shutterstock

Росгидромет в 2024–2026 годах получит 1,6 млрд рублей на новую систему метеопрогнозов для авиарейсов, сообщает РБК.

Каждый год на эти цели будет уходить по 531,7 млн рублей. По 481 млн рублей в год будут направляться на работу суперкомпьютера, который производит расчеты таких прогнозов.

Ранее провайдер метеорологической информации для авиаотрасли ФГБУ (Федеральное государственное бюджетное учреждение) «Авиаметтелеком Росгидромета» предложил повысить со следующего года плату за содержание метеостанций с учетом темпов инфляции. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на гендиректора учреждения Вячеслава Степанова.

По его словам, новый порядок расчета уже разработан и одобрен Минфином.

Он уточнил, что за последние годы расходы Росгидромета по предоставлению метеоинформации выросли, однако Федеральная антимонопольная служба не пересчитывала размеры затрат. Таким образом, учреждение получало ежегодно одну и ту же сумму за услуги, и дефицит бюджета составлял около 440 млн рублей.

Ранее в России создали приложение для прогноза задержек авиарейсов.

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