Количество занятых на предприятиях в Украине в 2022 году сократилось до 5,4 млн человек, что стало наименьшим показателем с 2010 года, сообщает РИА Новости.

Нацбанк Украины сообщил, что работодатели увеличивают количество вакансий, при этом количество резюме снижается.

Ранее вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил, что Будапешт не намерен выдавать Киеву военнообязанных беженцев с Украины и передавать данные о них.

По словам Шемьена, венгерские власти не проверяют беженцев с Украины, являются ли они военнообязанными. Каждый прибывающий в Венгрию гражданин Украины, подчеркнул вице-премьер, является свободным человеком, и только ему самому решать, оставаться ли за границей или возвращаться на родину.

Поэтому Будапешт не собирается выдавать украинцев Киеву и передавать властям Украины их персональные данные.

Также бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Киев готов искать украинских беженцев в других странах, чтобы потом отправлять их на фронт.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.