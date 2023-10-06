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Летевший из Москвы в Ташкент самолет совершил вынужденную посадку

Следовавший из Москвы в Ташкент самолет совершил вынужденную посадку в Ургенче

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Reuters

В пресс-службе авиакомпании Uzbekistan Airports заявили, что ее самолет, следовавший из Москвы в Ташкент, из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров совершил вынужденную посадку в городе Ургенч в Узбекистане. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе подчеркнули, что экипаж самолета Boeing-787 с 236 пассажирами на борту принял решение следовать на запасной аэродром по причине ухудшения здоровья одного из пассажиров.

В авиакомпании добавили, что в 16:59 по ташкентскому времени (14:59 мск) самолет приземлился в Ургенче, пассажира 1978 года спасти не удалось.

До этого стало известно, что учебный самолет Diamond DA-40, принадлежащий Бугурусланскому летному училищу, совершил вынужденную посадку в районе аэродрома Бугуруслан — Северный в Оренбургской области. Причиной послужила некорректная работа двигателя.

12 сентября самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» экстренно приземлился в поле в Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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