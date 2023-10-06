В Запорожской области перестанут лечить по украинскому паспорту

Правительство Запорожской области планирует с начала 2024 года отменить оказание медицинских услуг по украинскому паспорту. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Глава области отметил, что некоторые жители тянут с получением гражданства РФ. На этом фоне местные власти решили ужесточить меры, чтобы ускорить соответствующий процесс.

«Пока до нового года мы не торопим. <...> Если до Нового года еще медицинское обеспечение человек получает по украинскому паспорту, то после он получать его не будет», — уточнил Балицкий.

В то же время он отметил, что процесс выдачи российских документов в регионе проходит системно и стабильно. В настоящее время в области наблюдается очередь из желающих получить новый паспорт. Тем не менее она небольшая, резюмировал губернатор.

29 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому украинские граждане смогут пересечь границу страны без виз. Также в документе прописано, что иностранцы получат право въезжать на российскую территорию с истекшими внутренними удостоверениями личности.

Ранее в Министерстве внутренних дел России заявили о рекордной выдаче государственных паспортов в первом полугодии.